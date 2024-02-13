Суд в Новосибирской области рассмотрит дело 12 наркоторговцев

По данным следствия за период с января по май 2023 года фигуранты дела осуществляли продажу запрещенных веществ в указанных регионах. Они приобретали большие партии наркотиков, после чего проводили их упаковку и скрывали в тайниках. При задержании у наркоторговцев было изъято более 7 килограммов героина и более 11 граммов метадона.