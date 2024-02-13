Суд в Новосибирской области рассмотрит дело 12 наркоторговцев

В Новосибирской области под суд отдали банду наркоторговцев. Сообщение об этом было опубликовано изданием «НДН.инфо».
Суд рассмотрит обвинения в адрес 12 дилеров, которые занимались продажей наркотиков в Новосибирской и Кемеровской областях. По информации прокуратуры Новосибирской области, подсудимым предъявлены обвинения по статьям 228.1 и 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконную торговлю наркотическими средствами в крупных объемах организованной группой).
По данным следствия за период с января по май 2023 года фигуранты дела осуществляли продажу запрещенных веществ в указанных регионах. Они приобретали большие партии наркотиков, после чего проводили их упаковку и скрывали в тайниках. При задержании у наркоторговцев было изъято более 7 килограммов героина и более 11 граммов метадона.
Уголовное дело будет передано на рассмотрение в Куйбышевский районный суд Новосибирской области.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске мэрия города проиграла суд местному горнолыжному клубу.