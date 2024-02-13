В Татарстане задержали изготавливавшего оружие и боеприпасы мужчину

Полицейские остановили отечественный автомобиль на одной из улиц Лениногорска. За рулем находился 76-летний пенсионер. Во время осмотра у него в машине нашли два чемодана с шестью банками пороха весом более 1,5 килограмма, 352 патрона разного калибра и барабан от револьвера.