В Татарстане задержали изготавливавшего оружие и боеприпасы мужчину

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Лениногорскому району задержали подозреваемого в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.
Полицейские остановили отечественный автомобиль на одной из улиц Лениногорска. За рулем находился 76-летний пенсионер. Во время осмотра у него в машине нашли два чемодана с шестью банками пороха весом более 1,5 килограмма, 352 патрона разного калибра и барабан от револьвера.
В ходе обыска трех гаражей у мужчины были изъяты один пистолет, пять револьверов, восемь винтовок, охотничье ружье, два барабана от револьвера и 300 патронов разного калибра.
Сам пенсионер объяснил полицейским, что более 50 лет трудился токарем, а переделка, изготовление оружия и боеприпасов — его хобби. В отношении мужчины завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.