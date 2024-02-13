Молодая челябинка попалась с 88 свертками гашиша

Подозрительную девушку в лесном массиве по Комсомольскому проспекту заметили сотрудники ППС. При личном досмотре у 19-летней местной жительницы полицейские обнаружили и изъяли 88 свертков с веществом растительного происхождения. Девушку доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.