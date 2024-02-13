За сутки из-за гололёда в Воронежской области произошло 256 ДТП

Это случилось накануне в 06:17 часов в Каширском районе на 35 километре автодороги «Воронеж-Нововоронеж». По предварительным данным, воронежец 43 лет за рулём «SITRAK» с полуприцепом, не справился с управлением и съехал с дороги. В результате грузовик опрокинулся.