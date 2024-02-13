Белгородскую область за сутки обстреляли более 50 раз, заявил Гладков

По данным губернатора, 12 февраля украинские военные обстреляли пять приграничных районов 47 боеприпасами, включая 5 взрывных устройств с дронов. Кроме того, было 9 атак с помощью беспилотных летательных аппаратов — 4 дрона сбили. Больше всего «прилетов» было в Белгородском районе — 20, при этом 13 раз обстреляли село Козинка Грайворонского округа, которое последний раз попадало в сводки 17 января (два «прилета»).