Белгородскую область за сутки обстреляли более 50 раз, заявил Гладков

По данным губернатора, 12 февраля украинские военные обстреляли пять приграничных районов 47 боеприпасами, включая 5 взрывных устройств с дронов. Кроме того, было 9 атак с помощью беспилотных летательных аппаратов — 4 дрона сбили. Больше всего «прилетов» было в Белгородском районе — 20, при этом 13 раз обстреляли село Козинка Грайворонского округа, которое последний раз попадало в сводки 17 января (два «прилета»).
«В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 2 минометных и 8 артиллерийских снарядов, также в селе противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Журавлевка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Село Устинка атаковано с помощью 4 дронов-камикадзе. Также в Устинке с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Валуйском округе над селами Новопетровка и Логачевка сбиты четыре беспилотника. В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено два артиллерийских снаряда.
В Грайворонском городском округе, по словам губернатора, 13 прилетов зафиксировано по селу Козинка. Различные повреждения выявлены в двух частных жилых домовладениях.
«В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка — установлено 8 прилетов. Никто не пострадал. Различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях и четырех хозпостройках. По окраине города Шебекино выпущено 4 минометных снаряда, по селу Муром — 2 артиллерийских снаряда, по хутору Мухин — 3 минометных снаряда», — сообщил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.