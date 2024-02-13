Сразу два жителя Слюдянского района стали жертвами аферистов

Жительница Слюдянского района лишилась нескольких тысяч рублей после общения с мошенниками. Женщина получила сообщение в мессенджере от близкой подруги. Также на уловку мошенников попался мужчина при покупке поддержанного автомобиля. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.



Как рассказала женщина в полиции, в мессенджере ей пришло сообщение от близкой подруги, которая просила в долг 20 тысяч рублей. После она попросила занять еще 30 тысяч рублей. Жительница Слюдянского района насторожилась и позвонила подруге, чтобы узнать причину необходимости такой крупной суммы. Однако профиль приятельницы оказался взломан.

