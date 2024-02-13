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Сразу два жителя Слюдянского района стали жертвами аферистов

Суммарно женщина и мужчина лишились более 300 тысяч рублей.
Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

Жительница Слюдянского района лишилась нескольких тысяч рублей после общения с мошенниками. Женщина получила сообщение в мессенджере от близкой подруги. Также на уловку мошенников попался мужчина при покупке поддержанного автомобиля. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Как рассказала женщина в полиции, в мессенджере ей пришло сообщение от близкой подруги, которая просила в долг 20 тысяч рублей. После она попросила занять еще 30 тысяч рублей. Жительница Слюдянского района насторожилась и позвонила подруге, чтобы узнать причину необходимости такой крупной суммы. Однако профиль приятельницы оказался взломан.

Также в полицию обратился еще один местный житель Слюдянского района, которому не удалось приобрести машину. Мужчина хотел купить поддержанный автомобиль. На одном из сайтов он увидел объявление о продаже Honda CR-V 1997 года. Продавец представился его земляком и попросил оплату за иномарку сразу. Мошенник пообещал доставить авто прямо к дому покупателя. Как только мужчина перевел средства, аферист потребовал такую же сумму, объяснив это задержкой поступления денег. Потерпевший снова перевел деньги, но продавец больше не вышел на связь. Суммарно он потерял больше 300 тысяч рублей.


По фактам произошедшего полицейские проводят проверку. Они устанавливают причастных к мошенничествам.

Напомним, что ранее в Иркутской области мошенники заполучили более 8 млн рублей от граждан за три дня. Аферисты представлялись сотрудниками инвесткомпаний, банков, близкими родственниками и друзьями, а также размещали несуществующие товары на торговых онлайн-площадках.