Волки нападают на людей в СКО: в полиции сделали заявление

Следует отметить, что территория области является равнинной лесостепной зоной с лесистостью около 5%, что не вполне подходит по своим защитным и кормовым свойствам для обитания волка. При этом на территории Северо-Казахстанской области отмечаются единичные заходы волка из соседних областей — Акмолинской и Костанайской, а также из Российской Федерации. Однако из-за неудовлетворительных кормовых и защитных свойств угодий мигрирующий волк на территории области не остается".