Волки нападают на людей в СКО: в полиции сделали заявление

Пользователи WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) делятся информацией, что на территории Северо-Казахстанской области появилось большое количество волков.
«Обращений на канал “102” о нападении волков в дежурную часть ДП СКО не поступало», — говорится в сообщении ДП.
Информацию о распространении волков на территории Северо-Казахстанской области прокомментировал руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по СКО Олег Беспалов.
"Согласно имеющимся в инспекции результатам учета диких животных, волк на территории Северо-Казахстанской области постоянно не обитает. Полагаем, это связано с интенсивным освоением территории области под посевные сельскохозяйственные угодья, что повлияло на кормовые условия обитания волка.
Следует отметить, что территория области является равнинной лесостепной зоной с лесистостью около 5%, что не вполне подходит по своим защитным и кормовым свойствам для обитания волка. При этом на территории Северо-Казахстанской области отмечаются единичные заходы волка из соседних областей — Акмолинской и Костанайской, а также из Российской Федерации. Однако из-за неудовлетворительных кормовых и защитных свойств угодий мигрирующий волк на территории области не остается".