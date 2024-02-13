На Южном обходе Калининграда столкнулись несколько машин

По предварительной информации, в ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля марки «Рено», механические повреждения получили 3 транспортных средства. Водитель, управляя автомобилем «Рено», объезжая ДТП (без пострадавших), допустил столкновение с автомобилем «Камаз», движущимся со встречного направления, после чего произошло столкновение автомобиля «Камаз» с автомобилем «Даф» с полуприцепом, движущимся за автомобилем «Рено».