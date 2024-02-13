Т-80БВ с необычной защитой в виде гильз с кустами показали на видео

Это нехитрое приспособление защищает от подлетающих «камикадзе», которые не могут преодолеть такую «забор», и поэтому до машины долетают лишь осколки.
Бойцы также приладили с левой стороны от орудия на месте ставшего в нынешних условиях не нужным и поэтому демонтированного инфракрасного осветителя Л-4А «Луна-4» дополнительные блоки динамической защиты «Контакт-1. На башне видны резиновые “лопухи”, прикрыто направление со стороны кормы.
На других боевых машинах также устанавливают различного типа козырьки. Причем они появились не только на Т-72, Т-80 и Т-90, но также на прошедших модернизацию Т-62 М. Как, например, на «шестьдесят вторых» одного из соединений Восточного военного округа.