За нападение собаки на ребенка свердловчанка заплатит 30 тысяч рублей

В суде установили, что вечером 31 мая 2023 года 8-летний мальчик катался на велосипеде на улице Володарского в Верхотурье. Внезапно на него набросилась собака, повалила его на землю и укусила за правое плечо. Ребенку потребовалась медицинская помощь.
Полицейские выяснили, что четырехлетняя собака по кличке Кэкс принадлежит местной жительнице. Она приручила бездомного пса, кормила, ставила ему необходимые прививки, но отпускала животное на самовыгул.
Прокурор Верхотурского района подал иск в интересах пострадавшего ребенка и просил назначить ему компенсацию 60 тыс. рублей. Суд решил выплатить ребенку только 30 тыс. рублей. Хозяйка собаки и эту сумму не хотела платить и подала апелляционную жалобу в облсуд. В Свердловском областном суде постановили оставить решение суда Верхотурья в силе.