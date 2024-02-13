За нападение собаки на ребенка свердловчанка заплатит 30 тысяч рублей

В суде установили, что вечером 31 мая 2023 года 8-летний мальчик катался на велосипеде на улице Володарского в Верхотурье. Внезапно на него набросилась собака, повалила его на землю и укусила за правое плечо. Ребенку потребовалась медицинская помощь.