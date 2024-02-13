В Красноярском крае мужчина украл вещи умершего человека «в счет долга»

Житель Каратузского района строил односельчанину гараж. Тот не рассчитался с ним за работу и умер. Тогда работник, недолго думая, забрался в квартиру покойного и вынес из нее микроволновую печь, телевизор, утюг и набор ножей. В общей сложности, похищенное «потянуло» на 28 тысяч рублей.
После того, как вора поймали, тот и не думал отпираться. Он полностью признал свою вину и пояснил, что взял вещи в счет долга, который ему не успел вернуть знакомый. Дверь он не взламывал, а открыл с помощью ключа, который взял у хозяина квартиры еще до его смерти.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража» с незаконным проникновением в жилище. Каратузский районный суд признал его виновным. Но, учитывая все обстоятельства дела, приговорил его к лишению свободы сроком три года (условно) с испытательным сроком два года.