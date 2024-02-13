В Красноярском крае мужчина украл вещи умершего человека «в счет долга»

После того, как вора поймали, тот и не думал отпираться. Он полностью признал свою вину и пояснил, что взял вещи в счет долга, который ему не успел вернуть знакомый. Дверь он не взламывал, а открыл с помощью ключа, который взял у хозяина квартиры еще до его смерти.