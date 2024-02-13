ВС Башкирии оставил Ильдуса Шайбакова под стражей до 10 марта

Ильдус Шайбаков, его заместитель и пять подчиненных обвиняются в получении взяток за выдачу водительских удостоверений без сдачи экзаменов (ч. 3 ст. 290 УК РФ), мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Как было установлено следствием, суммы взяток составляли от 14 тыс. до 40 тыс. руб. Установлено 55 фактов получения взяток, их общая сумма взяток составила до 2 млн руб. В марте 2021 года обвиняемые были задержаны, а затем уволены со службы, на их имущество наложен арест.



В сентябре 2021 года Ленинский районный суд Уфы по иску прокурора Башкирии изъял в доход государства принадлежащие Ильдусу Шайбакову, его супруге и детям три офисных помещения, квартиру площадью 45 кв. м, два внедорожника Skoda Kodiaq и Land Cruiser 150 и $60 тыс. По данным прокуратуры Башкирии, общая стоимость конфискованного имущества составила около 34 млн руб. Шайбаков и его родственники не смогли доказать законность его приобретения.