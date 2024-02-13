Счастливчик Харди! Потерявшийся слепой пес узнал хозяина на улице и вернулся домой

Крым — удивительное место, где бакланы "влюбляются’в лебедей, коты становятся блогерами, а собак охраняют добрые силы, а иначе как хаски по кличке Харди вернулся домой?!
Собака три месяца провела в Евпаторийском приюте для животных «От сердца к сердцу», куда этого бродячего старого пса привез сердобольный человек, буквально вытащивший его из-под колес авто.
Ветеринары, обследовав бедолагу, поставили уйму диагнозов: проблема с зубами, беда с легкими и сердцем. Вдобавок хаски был слеп.
Как он жил на улице? Скорее, существовал. Страшно представить. Брошенный на произвол судьбы слепой пес. Бедняга…
Пса подлечили, насколько было возможно. Волонтеры пытались найти старых хозяев, но без результата.
— Не хотелось думать, что собаку выкинули из-за проблем со здоровьем, хотя печальный многолетний приютский опыт не исключал такого варианта, — отметили в Евпаторийском приюте для животных «От сердца к сердцу». — Мы понимали, что такую собаку можно забрать только на доживание. И вряд ли кто-то захочет это сделать. А доживать в приюте, в клетке — незавидная участь.
Мир не без добрых людей: старичка пожалел и решил забрать волонтер, у которой на попечительстве уже есть хаски.
Но переезд и смена прописки несколько раз срывалась, то одно обстоятельство мешало, то другое. Наконец четко обозначили день поездки, когда все должно было срастись.
— Напоследок гуляет хаски с Галей по улице. Но тут мимо проезжающая машина замедляет движение, а потом и вовсе тормозит. Водитель, вглядываясь в нашего героя, зовет его по кличке: Харди, Харди! И незрячий пес, конечно же, узнает своего хозяина! По запаху, по голосу! Плакали все: и волонтер Галя, и пес Харди, и хозяин Руслан, — поделились радостным событием в Евпаторийском приюте для животных «От сердца к сердцу».
Когда чуть улеглись эмоции, молодой человек рассказал, что несколько месяцев тому назад переехал на запад полуострова из другого района Крыма. Но Харди, видимо, решил вернуться на старое место жительства, сделал подкоп в вольере и стал бездомным.
Руслан повсюду искал своего старого друга, но без толку. Нашлись и люди, сказавшие, что пес погиб под колесами машины. И тут вдруг по тротуару на поводке вышагивает Харди! Как не узнать своего старого друга, который двенадцать лет изо дня в день был рядом.
Не иначе, у хаски есть свой ангел-хранитель. Ведь если бы его успели отвезти, то не бывать встрече, выйди на прогулку чуть позже или раньше, пазл бы не сложился. Да и Руслан — молодец, выбрал правильную дорогу и время.