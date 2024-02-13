Счастливчик Харди! Потерявшийся слепой пес узнал хозяина на улице и вернулся домой

— Напоследок гуляет хаски с Галей по улице. Но тут мимо проезжающая машина замедляет движение, а потом и вовсе тормозит. Водитель, вглядываясь в нашего героя, зовет его по кличке: Харди, Харди! И незрячий пес, конечно же, узнает своего хозяина! По запаху, по голосу! Плакали все: и волонтер Галя, и пес Харди, и хозяин Руслан, — поделились радостным событием в Евпаторийском приюте для животных «От сердца к сердцу».