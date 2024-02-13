Волгоградские следователи нашли убийцу по брошенной им сигарете

22-летний житель Среднеахтубинского района предстанет перед судом за жестокое убийство прохожего из-за пачки сигарет. Фигуранту удавалось несколько лет скрываться от правосудия, однако по иронии судьбы именно брошенная им рядом с телом сигарета стала главной уликой.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в 2020 году на улице Кировской в Краснослободске нашли тело 58-летнего жителя, которого забили до смерти. Следователи обнаружили рядом с ним сигарету. Проверили ДНК и выяснили, что генотип указывает на неизвестное лицо. Но установить личность преступника не удавалось долгие годы.
— При этом в конце 2023 года на учет был поставлен образец 22-летнего мужчины, привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу. Именно его ДНК совпал с тем, что был оставлен на сигарете в 2020 году, — уточнили в следкоме.
Фигурант рассказал, что убил прохожего из-за пачки сигарет. А когда решил закурить, одна из них оказалась сломанной. Ее он и выбросил. Уголовное дело направлено в суд.