«Наказание является несоразмерно суровым»: семьи подростков, забивших мужчину из-за сигареты, просят сократить срок

Семьи 17-летних подростков, забивших до смерти мужчину на Уралмаше, обжаловали приговор. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила дочь убитого Александра Коробейника. Информацию также подтвердили в Орджоникидзевском районном суде.
18 января Михаил и Анна (имена изменены — прим.ред) были приговорены к пяти годам лишения свободы. Подростков взяли под стражу в зале суда.
Кроме того, суд взыскал с семьи Михаила в пользу дочери Александра компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, с его соучастницы — 300 тысяч. По версии следствия, молодая пара расправилась с 44-летним мужчиной 6 июня на остановке «Ильича». Сначала подростки попросили у мужчины сигарету. А услышав отказ, принялись избивать.
— Их категорически не устраивает размер компенсации, — рассказала «КП-Екатеринбург» Анна Коробейник. — Приговор также обжаловала прокуратура, посчитала его слишком мягким.
В апелляционной жалобе (имеется в распоряжении редакции — прим.ред) адвокаты подростков указали на ряд «смягчающих обстоятельств».
— «Наказание является несоразмерно суровым, если суд при его назначении неправильно оценил общественную опасность, личность виновного или оставил без внимания обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, при этом оно может и не выходить за пределы, предусмотренные соответствующие статьей особенной части УК», — говорится в документе.
Отметим, что Михаил и Анна нанесли порядка 60 ударов и сбежали. Их признали виновными по части 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».