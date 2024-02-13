«Наказание является несоразмерно суровым»: семьи подростков, забивших мужчину из-за сигареты, просят сократить срок

Кроме того, суд взыскал с семьи Михаила в пользу дочери Александра компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, с его соучастницы — 300 тысяч. По версии следствия, молодая пара расправилась с 44-летним мужчиной 6 июня на остановке «Ильича». Сначала подростки попросили у мужчины сигарету. А услышав отказ, принялись избивать.