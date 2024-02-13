Более 10 тонн рыбы и красной икры изъяли полиция и ФСБ при ликвидации подпольного цеха в Подмосковье

«Оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве совместно с ФСБ России пресечена деятельность подпольного цеха по производству рыбной продукции. В мероприятиях также принимали участие сотрудники Россельхознадзора и Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству По имеющимся данным, злоумышленники нелегально приобретали, перерабатывали и реализовывали красную икру, а также различную рыбу, в том числе занесенную в Красную книгу РФ. В павильоне одного из торговых центров на северо-востоке столицы полицейские приобрели рыбную продукцию и направили ее на исследование в ФГБНУ “Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии”. Специалисты подтвердили, что это русский осетр, предположительно, добытый браконьерским способом. Документы, подтверждающие легальность происхождения товара, у продавцов отсутствовали», — рассказала Волк.