Более 10 тонн рыбы и красной икры изъяли полиция и ФСБ при ликвидации подпольного цеха в Подмосковье

«Оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве совместно с ФСБ России пресечена деятельность подпольного цеха по производству рыбной продукции. В мероприятиях также принимали участие сотрудники Россельхознадзора и Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству По имеющимся данным, злоумышленники нелегально приобретали, перерабатывали и реализовывали красную икру, а также различную рыбу, в том числе занесенную в Красную книгу РФ. В павильоне одного из торговых центров на северо-востоке столицы полицейские приобрели рыбную продукцию и направили ее на исследование в ФГБНУ “Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии”. Специалисты подтвердили, что это русский осетр, предположительно, добытый браконьерским способом. Документы, подтверждающие легальность происхождения товара, у продавцов отсутствовали», — рассказала Волк.
Она добавила, что по данному факту управление организации дознания ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).
Представитель ведомства добавила, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Подмосковье цех, где в антисанитарных условиях рыбная продукция проходила обработку, а затем фасовалась и подготавливалась для продажи. Впоследствии полученная продукция, изготовленная без соблюдения требований стандартов качества и условий хранения, направлялась на московские рынки, а также поставлялась в другие российские регионы.
«Согласно сведениям, предоставленным управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям, использованные злоумышленниками помещения исключены из электронной системы сертификации, в связи с чем хранение и производство пищевой продукции в них запрещено. В ходе обысков изъято более 5 тонн рыбы, а также свыше 5 тонн красной икры. Образцы направлены на экспертизу для определения видовой принадлежности. Предварительное расследование продолжается», — подчеркнула Волк.