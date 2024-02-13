Прокуратура потребовала закрыть уголовное дело о стрельбе в гимназии № 175

Напомним, инженера обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. марату Зиганшину вменяли то, что он не качественно установил систему громкого оповещения. В результате чего при нападении на гимназию в одном из кабинетов не услышали приказ директора закрыться. В итоге туда ворвался Ильназ Галявиев и расстрелял детей вместе с преподавателем.