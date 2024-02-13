Прокуратура потребовала закрыть уголовное дело о стрельбе в гимназии № 175

Прокуратура потребовала прекратить уголовное дело о стрельбе в казанской гимназии № 175 в отношении инженера ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина. Об этом стало известно из решения Басманного суда Москвы.
Жалобу подала адвокат Эльвира Гумирова. Связано это с тем, что срок давности дела, по которому в том числе обвиняется директор учреждения Амина Валеева и руководитель ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов, истек еще в мае прошлого года. После этого дело не перенаправили в суд, а ходатайство о прекращении отклонили.
Представитель прокуратуры в суде поддержал жалобу адвоката. Надзорное ведомство также указало на отсутствие целей уголовного преследования Зиганшина. Ведь вина в совершении преступления уже доказана в отношении Ильназа Галявиева. Его отправили отбывать пожизненный срок в колонию «Черный дельфин».
В итоге суд встал на сторону Зиганшина, признав незаконным постановление следователя по делу от 28 июля. Теперь следствие обязано устранить допущенные нарушения.
Напомним, инженера обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. марату Зиганшину вменяли то, что он не качественно установил систему громкого оповещения. В результате чего при нападении на гимназию в одном из кабинетов не услышали приказ директора закрыться. В итоге туда ворвался Ильназ Галявиев и расстрелял детей вместе с преподавателем.