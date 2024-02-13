Инспектора ГИБДД обвинили в сдаче анализов за попавшего в смертельное ДТП воронежского депутата

Утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о превышении полномочий, фигурантом которого стал бывший сотрудник ГИБДД. Его заподозрили в сдаче анализов за лискинского депутата Анатолия Шабанова. Об этом рассказали в областной прокуратуре 13 февраля.
Напомним, смертельное ДТП произошло в мае 2023 года в городе Лиски. На пешеходном переходе на пересечении проспекта Ленина и улицы Мира была сбита 74-летняя пенсионерка. Женщина погибла. Водителя иномарки, которым оказался депутат, отправили на медосвидетельствование. В райбольницу его повез старший инспектор ГИБДД.
По результатам анализов депутат Шабанов оказался трезв, хотя свидетели утверждали обратное. Однако позже стало известно, что их сдал за него правоохранитель.
В итоге в отношении гаишника возбудили уголовное дело. Теперь его направят в Лискинский районный суд для рассмотрения по существу.