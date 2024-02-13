Инспектора ГИБДД обвинили в сдаче анализов за попавшего в смертельное ДТП воронежского депутата

Напомним, смертельное ДТП произошло в мае 2023 года в городе Лиски. На пешеходном переходе на пересечении проспекта Ленина и улицы Мира была сбита 74-летняя пенсионерка. Женщина погибла. Водителя иномарки, которым оказался депутат, отправили на медосвидетельствование. В райбольницу его повез старший инспектор ГИБДД.