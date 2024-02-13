В Минобороны объяснили, почему новый радар не обнаружил дрон, упавший на юге Молдовы

Напомним, обломки «дрона типа Shahed» были найдены 11 февраля в районе села Етулия Вулканештского района недалеко от границы Молдовы с Украиной. Как заявили в Пограничной полиции Молдовы, скорее всего «дрон был сбит украинской ПВО в ночь с девятого на 10 февраля».