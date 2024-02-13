В Минобороны объяснили, почему новый радар не обнаружил дрон, упавший на юге Молдовы

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Военные радары и системы раннего предупреждения, находящиеся в распоряжении Национальной армии Молдовы, не смогли обнаружить беспилотник, обломки которого упали вблизи от в молдавско-украинской границы в Вулканештском районе, сообщила пресс-служба Министерства обороны.
«Основной причиной является низкая высота полета цели, небольшая площадь отражения фрагментов и большое расстояние до цели, включая кривизну Земли», — заявили представители Минобороны в комментарии Radio Chișinău.
Напомним, обломки «дрона типа Shahed» были найдены 11 февраля в районе села Етулия Вулканештского района недалеко от границы Молдовы с Украиной. Как заявили в Пограничной полиции Молдовы, скорее всего «дрон был сбит украинской ПВО в ночь с девятого на 10 февраля».
В понедельник, 12 февраля, саперы обнаружили среди обломков боевую часть дрона, содержащую около 50 кг взрывчатого вещества. Впоследствии она была уничтожена с помощью детонации в условиях максимальной безопасности.