«Напугали детей»: в Уфе толпа агрессивных мужчин устроила разборку

В уфимской Черниковке во вдоре жилого дома на Ушакова толпа мужчин устроила разборки. Видео с криками и выяснением отношений разлетелись по городским пабликам. На кадрах видно, как разъяренные уфимцы толкают друг друга и громко кричат. По словам местных, такая картина напугала детей, которые шли в это время с уроков.