Массовое ДТП перекрыло дорогу в Волгограде

С утра проезд по Нулевой продольной в центре Волгограда блокировало массовое ДТП. На спуске на рокадную дорогу столкнулись несколько автомобилей. По словам очевидцев, авария собрала около пяти машин и затруднила движение на одной из основных городских магистралей. Автомобилисты грешат на туман и скользкую дорогу.
— Часов в 7 ехал там до этой аварии, на повороте чуть не занесло по наледи. Видимо, там кто-то менее удачливый с управлением не справился, — сообщают волгоградцы.
Тем не менее, в массовой аварии никто не пострадал. Водители оформили документы и разъехались.
— ДТП обошлось без пострадавших, — сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.