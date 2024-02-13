Массовое ДТП перекрыло дорогу в Волгограде

С утра проезд по Нулевой продольной в центре Волгограда блокировало массовое ДТП. На спуске на рокадную дорогу столкнулись несколько автомобилей. По словам очевидцев, авария собрала около пяти машин и затруднила движение на одной из основных городских магистралей. Автомобилисты грешат на туман и скользкую дорогу.