В Башкирии четверо мужчин похитили человека и отрезали ему ухо

Как рассказали в пресс-службе МВД РБ, похитители представились сотрудниками уголовного розыска. Они привезли жертву на металлобазу в Октябрьский, где стали избивать молотком и металлической трубой, заставляя признаться в преступлении на сексуальной почве в отношении их знакомой.
Выбив признание, один из истязателей отрезал потерпевшему ухо. После чего его вывезли на окраину города и оставили там. Мужчина смог добраться до проходной близлежащего предприятия, где ему вызвали «скорую помощь».
Как уточнили в следственном комитете по РБ, трое из похитителей на данный момент задержаны, четвертый — объявлен в розыск.