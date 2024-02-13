В Башкирии четверо мужчин похитили человека и отрезали ему ухо

Как рассказали в пресс-службе МВД РБ, похитители представились сотрудниками уголовного розыска. Они привезли жертву на металлобазу в Октябрьский, где стали избивать молотком и металлической трубой, заставляя признаться в преступлении на сексуальной почве в отношении их знакомой.