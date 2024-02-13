Рвут, топчут, копают. В Крыму началась охота на первоцветы

Потом «цветочников» основательно прищемили. В 2009-м в борьбу с ними вступили не только природоохранные структуры, но ещё МВД и… спецслужбы. Потому, что на полуострове выросла полноценная криминальная структура, зарабатывающая на подснежниках. Сборщики доставляли оптовикам товар, партии цветов вывозили за пределы Крыма, часть сбывали на полуострове. Продавцов вербовали и расставляли на улицах тоже представители оптовиков. Каждому вручалось по паре букетиков — на случай, если торговцем заинтересуются правоохранители и конфискуют товар. По мере того, как сбывались подснежники, «контролёры» подносили новые букеты.