Рвут, топчут, копают. В Крыму началась охота на первоцветы

На Крымском полуострове весна уже началась. Она всегда приходит с опережением — ещё в феврале. Под Новый год в Никитском ботаническом саду зацвели первые подснежники. А теперь в лесах и предгорьях раскинулись целые поляны весенних цветов. Их с удовольствием фотографируют крымчане.
Но кому-то снимков мало. «Материковые» туристы нередко из лесу выходят с букетами. Иногда доносят до своих машин, иногда просто выбрасывают увянувшие растения. «Цветочные браконьеры» на промысел тоже отправляются. Krym.aif.ru выяснял, сколько стоит такие «внимание» к природе.
Торговцы подснежниками.
Торговцы подснежниками уже были замечены в Ялте, Симферополе, Севастополе. Цена за букетик — 150−300 рублей.
Были времена, когда «по подснежники» ходили чуть ли не сёлами. В 90-е и в начале 2000-х поляны буквально «выстригали». Пойманные браконьеры — а на одного такого приходился десяток «незамеченных», жаловались на тяжёлую жизнь и отсутствие работы. И снова отправлялись в лес.
Потом «цветочников» основательно прищемили. В 2009-м в борьбу с ними вступили не только природоохранные структуры, но ещё МВД и… спецслужбы. Потому, что на полуострове выросла полноценная криминальная структура, зарабатывающая на подснежниках. Сборщики доставляли оптовикам товар, партии цветов вывозили за пределы Крыма, часть сбывали на полуострове. Продавцов вербовали и расставляли на улицах тоже представители оптовиков. Каждому вручалось по паре букетиков — на случай, если торговцем заинтересуются правоохранители и конфискуют товар. По мере того, как сбывались подснежники, «контролёры» подносили новые букеты.
Масштабы «охоты» на первоцветы тогда удалось уменьшить. Каждый год в феврале стартовала операция «Первоцвет». В лесах дежурили рейдовые группы, на вокзалах и в аэропорту стояли посты, патрулировались проходные места.
Рейды в Крыму и Севастополе проводятся и сейчас. Браконьеров выявляется намного меньше. Но среднестатистический враг подснежников — это не бабушка, которая забрела в лес, собрала несколько букетиков и пытается заработать денежку на хлеб. Это по-прежнему человек, который выезжает в лес и собирает большое количество цветов. А затем находит тех, кто будет продавать их в людных местах.
Тенденция последних лет — «любители красоты», которые выкапывают первоцветы — не только подснежники, но и другие, вместе с луковицами. Чтобы посадить у себя на подворье.
«К сожалению, нередко цветы буквально воруют из природы, грубо вмешиваясь во множество важных процессов. Сборщики вытаптывают все вокруг, в том числе и сами редкие растения до того, как они успевают произвести семена. От этого страдают ранние бабочки, пчёлы и шмели, которые питаются нектаром. Если сократится количество насекомых, то и другие растения, которые распускаются позже, некому будет опылять», — пояснили в Севприроднадзоре.
Проходите мимо!
Крымчан и севастопольцев призывают не покупать у уличных торговцев первоцветы. А туристов — не собирать букеты в лесу, не топтаться на полянах ради красивых селфи.
Между тем, ответственность предусмотрена не только для того, кто застигнут в лесу с букетом. Но и для продавца, а также покупателя. Для физлица штраф составляет 2,5−5 тысяч рублей, для должностных лиц — 15−20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей. Отдельно выплачивается нанесённый природе ущерб: за каждый сорванный цветок.
Интересно, что закон защищает даже цветы, растущие не в природных условиях. Штраф придётся выплатить даже если сорванные растения были собраны на частной территории: у дома, в палисаднике, во дворе дома
Как рассказала Krym.aif.ru одна из крымчанок, которую уже успели оштрафовать за торговлю первоцветами, она не знала, что продает именно краснокнижные растения.
«Мне привезли, выгрузили, дали и сказали: “Торгуй”. А я и знать не знаю, что за цветы, пахнут хорошо. За 300 рублей должна была предлагать. Ну, стою, продаю. Подошли полицейские забрали всё, объяснение взяли. И выписали штраф на 2500 рублей. А ведь я еще ни одного букета не успела продать», — пожаловалась продавщица.
Пока рекордом нескольких последних лет остаётся «достижение» жителя села Партизаны Симферопольского района. В прошлом году он был задержан на Керченской переправе: в багажнике обнаружилась набитая подснежниками коробка. Всего там оказалось около 5,5 тысяч редких цветов. Суд признал мужчину виновным в уничтожении краснокнижных растений и назначил штраф в… 25,2 млн рублей.
Состояние популяций всех первоцветов Крыма специалисты считают не самым лучшим. Все они уязвимы к переменам ландшафта, к антропогенной нагрузке.
Недавно учёные ФИЦ «Институт биологии южных морей им. Ковалевского» РАН (ФИЦ ИнБЮМ) приступили к исследованию растений в заказнике «Караньский». Среди них есть первоцветы, в том числе и редчайший — безвременник анкарский. Он занесён в Красные книги Крыма и Севастополя.
«В прошлом году он получил более высокий статус и был внесён в новую редакцию Красной книги РФ, — напомнила младший научный сотрудник лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ Дарья Павшенко. — Во время первой в этом году экспедиции мы, в основном, наблюдали разреженные локусы популяций безвременника анкарского, численностью от нескольких десятков особей на одном метре».
Этой зимой и весной учёные планируют изучить также популяции подснежника складчатого, крокусов узколистного и крымского, а также пролески двулистной. Итогом этой работы станет составление кадастра охраняемых видов в конкретном заказнике.