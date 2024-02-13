Ее признали виновной в угрозе убийством школьнику. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
Инцидент произошел в мае прошлого года в одной из казанских школ. Тогда, как считает следствие, учительница ворвалась в класс с кухонным ножом и приставила его к шее школьника, а затем подбежала к другому педагогу и тоже стала угрожать ему расправой.
Вину учительница признала лишь частично. По ее словам, она угрожала только другому педагогу.
«Ъ-Казань».
Прокуратура: В Казани учительница угрожала убить школьника
В Казани 52-летнюю учительницу приговорили к 380 часам обязательных работ.
Ее признали виновной в угрозе убийством школьнику. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.