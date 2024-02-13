Стало известно о гибели сержанта из Тулуна в зоне спецоперации

В Тулуне 10 февраля простились с сержантом Олегом Пышко, погибшим в зоне специальной военной операции. Мужчина погиб при выполнении боевых задач 24 января. За проявленное мужество, храбрость и отвагу указом президента РФ житель Тулуна посмертно представлен к награждению орденом Мужества. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу администрации Тулунского района в соцсети «ВКонтакте» (12+).
Олег родился в Тулуне, окончил Усть-Кульскую школу, профессиональное училище-4, по специальности «столяр-плотник». В 2009 году мужчина был призван на срочную службу в армию. В 2013 году заключил контракт на прохождение военной службы. После увольнения в запас занимался трудовой деятельностью. В сентябре 2022 года мужчина был призван на службу по частичной мобилизации.
Администрация района выражает соболезнования и искреннее сочувствие родным и близким военнослужащего.