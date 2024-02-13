Стало известно о гибели сержанта из Тулуна в зоне спецоперации

Олег родился в Тулуне, окончил Усть-Кульскую школу, профессиональное училище-4, по специальности «столяр-плотник». В 2009 году мужчина был призван на срочную службу в армию. В 2013 году заключил контракт на прохождение военной службы. После увольнения в запас занимался трудовой деятельностью. В сентябре 2022 года мужчина был призван на службу по частичной мобилизации.