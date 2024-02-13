Главного бухгалтера Кстовской ЦРБ и бизнесмена задержали по делу о мошенничестве

По предварительной информации, с октября 2021 по декабрь 2023 года Кстовская ЦРБ и бизнесмен договорились о перевозке больных на гемодиализ в Нижний Новгород. В этот период главный бухгалтер больницы и предприниматель вступили в сговор, чтобы похитить средства ЦРБ. По документам бизнесмен действительно перевозил пациентов на процедуру, только некоторые из них уже давно являются умершими. Таким образом у больницы было похищено более 250 тысяч рублей.