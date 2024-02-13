Главного бухгалтера Кстовской ЦРБ и бизнесмена задержали по делу о мошенничестве

Главный бухгалтер Кстовской ЦРБ и индивидуальный предприниматель задержаны по подозрению в мошенничестве. До этого в медучреждении проводили обыск и допросы. Из бухгалтерии больницы были изъяты документы. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.
По предварительной информации, с октября 2021 по декабрь 2023 года Кстовская ЦРБ и бизнесмен договорились о перевозке больных на гемодиализ в Нижний Новгород. В этот период главный бухгалтер больницы и предприниматель вступили в сговор, чтобы похитить средства ЦРБ. По документам бизнесмен действительно перевозил пациентов на процедуру, только некоторые из них уже давно являются умершими. Таким образом у больницы было похищено более 250 тысяч рублей.
Главного бухгалтера и индивидуального предпринимателя задержали. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.
Напомним, в Нижнем Новгороде задержали двух рецидивистов, которые, будто в девяностые, ограбили мужчину прямо на улице. С несчастного сняли даже ботинки.