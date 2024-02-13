На Кубани осудят шестерых организаторов нарколаборатории. Расследование завешено, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Участниками группировки стали шесть человек в возрасте от 20 до 30 лет. Так, 21-летний краснодарец и 30-летний приезжий из Ставропольского края организовали подпольную нарколабораторию. Мужчины арендовали дом в селе Первомайском Выселковского района.
Позже полицейские нашли здесь более 10 кг синтетических наркотиков, реагенты для производства и упаковочный материал. Кроме того, в помещении лежали патроны к огнестрельному оружию.
Как выяснилось, оптовые партии мефедрона покупал житель Ростовской области. После этого он сбывал вещество бесконтактным способом. Четверо других участников группировки оставляли тайниковые закладки на Кубани и в Ростовской области.
"Установлена причастность обвиняемых к 14 эпизодам противоправной деятельности.
На период предварительного следствия все фигуранты уголовного дела были заключены под стражу", — сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Уголовное дело передали в суд. Теперь подозреваемым грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.