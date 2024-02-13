На Кубани осудят шестерых организаторов нарколаборатории

Участниками группировки стали шесть человек в возрасте от 20 до 30 лет. Так, 21-летний краснодарец и 30-летний приезжий из Ставропольского края организовали подпольную нарколабораторию. Мужчины арендовали дом в селе Первомайском Выселковского района.