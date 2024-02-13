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Семейная пара в Волгограде осуждена за производство наркотика у себя на даче

В Волгограде суд огласил приговор по уголовному делу о незаконном производстве наркотических средств.

К длительным срокам заключения приговорены 56-летний житель региона и его 48-летняя супруга, сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

Вместе они занимались производством синтетического наркотика у себя на даче с целью дальнейшего сбыта. Мужа приговорили к 15 годам строгого режима, а жену — к 11 годам колонии общего режима. Также приговором суда в доход государства конфискованы автомобиль, земельный участок и дача осужденных.

Производством и сбытом наркотиков супруги, по их же признаниям, стали заниматься из-за задолженностей по кредитам и желания заработать.

Лабораторию по производству мефедрона супруги оборудовали на втором этаже дачного дома в Советском районе Волгограда. С 22 марта по 27 апреля 2023 года подсудимые получили от куратора через интернет-приложение методику производства мефедрона. Далее через тайники-закладки они получили необходимые материалы для изготовления наркотиков. Также им передали специальное оборудование для производства наркотика и противогазы для работы в лаборатории.

С апреля по конец мая прошлого года супруги произвели для реализации мефедрон массой более 1,5 килограмма. Далее противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Приговор пока в законную силу не вступил.