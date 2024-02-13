Семейная пара в Волгограде осуждена за производство наркотика у себя на даче

Лабораторию по производству мефедрона супруги оборудовали на втором этаже дачного дома в Советском районе Волгограда. С 22 марта по 27 апреля 2023 года подсудимые получили от куратора через интернет-приложение методику производства мефедрона. Далее через тайники-закладки они получили необходимые материалы для изготовления наркотиков. Также им передали специальное оборудование для производства наркотика и противогазы для работы в лаборатории.