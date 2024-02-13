Челябинцы снова пожаловались Бастрыкину на загрязнение озера Смолино

«В результате вблизи водоема ощущается едкий неприятный запах, на его поверхности образуются испарения. Обращения местных жителей в профильные ведомства результатов не принесли. В СУ по Челябинской области проведена процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано», — говорится в сообщении.