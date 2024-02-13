Челябинцы снова пожаловались Бастрыкину на загрязнение озера Смолино

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о результатах проверки по сообщению о загрязнении озера Смолино в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что в комментариях в аккаунте Информационного центра ведомства в соцсети VK горожане пишут, что «на протяжении нескольких лет осуществляется сброс канализационных стоков в озеро Смолино, являющееся памятником природы».
«В результате вблизи водоема ощущается едкий неприятный запах, на его поверхности образуются испарения. Обращения местных жителей в профильные ведомства результатов не принесли. В СУ по Челябинской области проведена процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано», — говорится в сообщении.
Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления представить доклад о результатах процессуальной проверки и причинах, послуживших основаниями принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.