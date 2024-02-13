«Воспитывался в детском доме»: Уфа простилась с павшим в СВО добровольцем Игорем Костиным

Игорь Геннадьевич родился 15 июля 1982 года в Иглинском районе республики, воспитывался в Аургазинском детском доме, спустя время переехал в Уфу. В минувшем августе решил отправиться добровольцем на СВО и подписал контракт с российским Министерством обороны.