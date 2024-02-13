«Воспитывался в детском доме»: Уфа простилась с павшим в СВО добровольцем Игорем Костиным

Сегодня, 13 февраля, в Уфе на Южном кладбище прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Игорем Костиным. Об этом рассказала пресс-служба администрации Демского района столицы Башкирии.
Игорь Геннадьевич родился 15 июля 1982 года в Иглинском районе республики, воспитывался в Аургазинском детском доме, спустя время переехал в Уфу. В минувшем августе решил отправиться добровольцем на СВО и подписал контракт с российским Министерством обороны.
Близкие вспоминают покойного как целеустремленного, трудолюбивого, добродушного и отзывчивого человека.
— Старался отлично выполнять свои воинские обязанности, был на хорошем счету у командования и пользовался уважением сослуживцев, — рассказали в администрации Демского района Уфы.