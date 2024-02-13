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Что известно о 22-летней блондинке, которая заказала убийство бизнесмена из Троицка

ЧЕЛЯБИНСК, 13 февраля, ФедералПресс. Центральный райсуд отправил Полину Иосифову в СИЗО. Там она проведет два месяца. Девушку обвиняют в организации несостоявшегося убийства предпринимателя Бориса Спиридонова. Ее задержали при передаче денег киллеру. На суде Полина просилась под домашний арест в квартиру мамы и братьев. Она готова была внести миллион рублей в качестве залога.

«Хочу к маме под домашний арест. Скрываться я не собираюсь. Хочу сотрудничать со следствием», — заявила девушка.

Адвокат Полины заверил, что родных за границей у его подзащитной нет, счета в зарубежных банках и даже загранпаспорт — отсутствуют. Однако СКР счел необходимым поместить ее в СИЗО. Девушку задержали при передаче 6 миллионов рублей киллеру. По версии следствия, именно она нашла исполнителей убийства, но те попались и выдали силовикам заказчика.

Полине 22 года. Высокая блондинка с карими глазами, увидев журналистов, сразу надела медицинскую маску. Общаться со СМИ она не стала. Девушка живет в Троицке. Закончила школу и пошла учиться на бухгалтера в колледж, но специальность не получила. Решила сначала поработать. За пять лет сменила несколько мест — трудилась «Теле2», в общепите, в магазинах. Потом стала риелтором, проводила крупные сделки.

По версии следствия, Полина действовала в интересах 50-летнего предпринимателя, ее любовника. Мужчину обвиняют в даче взятки мэру Троицка, а Спиридонов является свидетелем в этом уголовном деле. За приготовление к убийству Иосифовой грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что предприниматель Борис Спиридонов пропал два дня назад, когда поздно вечером поехал на встречу из Троицка в Челябинск. Его жена рассказала, что мужу угрожали. На Спиридонова, действительно, готовилось покушение, но силовики его предотвратили, а заказчика и киллера задержали.