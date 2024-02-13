Что известно о 22-летней блондинке, которая заказала убийство бизнесмена из Троицка

Адвокат Полины заверил, что родных за границей у его подзащитной нет, счета в зарубежных банках и даже загранпаспорт — отсутствуют. Однако СКР счел необходимым поместить ее в СИЗО. Девушку задержали при передаче 6 миллионов рублей киллеру. По версии следствия, именно она нашла исполнителей убийства, но те попались и выдали силовикам заказчика.