Сотрудники МЧС спасли двух белорусов, которые оказались на отколотой льдине

«Когда мы приехали, выяснилось, что рыбаки были на льдине, которая откололась от берега. Было туманно, это затрудняло поиски. Хорошо, что у мужчин был фонарик, на него и ориентировались. На месте при помощи спасательной доски я добрался до льдины, с которой на берег поочередно переправили мужчин. Помогал мне коллега Алексей Лашко», — рассказал спасатель Артур Гайтюкевич.