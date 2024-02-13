Сотрудники МЧС спасли двух белорусов, которые оказались на отколотой льдине

Сообщение о том, что мужчинам нужна помощь, поступила от супруги одного из них. Работники МЧС сразу же выехали к месту ЧП.
«Когда мы приехали, выяснилось, что рыбаки были на льдине, которая откололась от берега. Было туманно, это затрудняло поиски. Хорошо, что у мужчин был фонарик, на него и ориентировались. На месте при помощи спасательной доски я добрался до льдины, с которой на берег поочередно переправили мужчин. Помогал мне коллега Алексей Лашко», — рассказал спасатель Артур Гайтюкевич.
Как оказалось, утром, когда мужчины только приехали на рыбалку, лед был крепким. Днем пригрело солнце, в результате по кругу льдины оказалась открытая вода. Сами добраться до берега рыбаки не смогли.
Помощь медиков спасенным мужчинам не понадобилась.