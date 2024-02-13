Симоньян сообщила, что Сырский засекретил информацию о потерях в Селидово

«С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек», — говорится в публикации.
Город Селидово находится на контролируемой ВСУ территории ДНР. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон, за который сейчас идут бои.
Владимир Путин 31 января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.
Восьмого февраля Сырский сменил Валерия Залужного на посту главкома ВСУ. Западные СМИ подчеркивали, что Сырского в войсках не любят за большие потери, называя «Мясником» и «Генералом 200».