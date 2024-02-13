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Симоньян сообщила, что Сырский засекретил информацию о потерях в Селидово

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Новый главком украинских войск Александр Сырский запретил разглашать данные о потерях в результате удара российской армии по тренировочному лагерю ВСУ, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
Источник: Reuters

«С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек», — говорится в публикации.

Город Селидово находится на контролируемой ВСУ территории ДНР. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон, за который сейчас идут бои.

Владимир Путин 31 января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.

Восьмого февраля Сырский сменил Валерия Залужного на посту главкома ВСУ. Западные СМИ подчеркивали, что Сырского в войсках не любят за большие потери, называя «Мясником» и «Генералом 200».