Называет мачеху мамой: Из семьи забрали трехлетнюю девочку, над которой издевался жених матери

— Она такая хрупкая, маленькая. Весит, как пушинка. После того, как была сделана та запись, мы с Юрой забрали малышку себе. Я ее обняла, а она назвала меня мамой. Спала девочка со мной в обнимку, не отпускала от себя всю ночь. Чувствуется, как ей не хватает любви. А на утро за ней приехала мать. Юра был вынужден отдать дочь, ведь по документам он ребенку никто.