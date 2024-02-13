Называет мачеху мамой: Из семьи забрали трехлетнюю девочку, над которой издевался жених матери

В Ростовской области 29-летний мужчина снял на камеру мобильника, как воспитывает дочь своей сожительницы. Пока той нет дома, он толкает ребенка так, что малышка падает на колени.
— Видишь, как мать тебя не забрала? Воот… Видишь, ты упала, — описывает мужчина свои действия.
Как позже выяснится, ролик дончанин снял для того, чтобы мать девочки быстрее вернулась домой: та как раз гостила у подруги. Кадры он отослал маме девочки, та — подруге. Так они и попали в Сеть. Вот уже второй день видео собирает сотни гневных комментариев в городских пабликах.
«ЧУВСТВУЕТСЯ, ЧТО ЕЙ НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ».
По словам родного отца малышки, до него и раньше доходили слухи, что девочке приходится не сладко: якобы, мать на сутки могла оставить дочь одну в квартире и уйти.
— Пока мы были вместе, она была примерной матерью, заботилась о ребенке. Но жизнь не сложилась из-за того, что она встретила другого. Сказала, что влюбилась в Ивана. Это он и снял то видео, — рассказал Юрий корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону».
Мужчина готов забрать дочь себе.
— Дело в том, что я не вписан в свидетельство о рождении дочери. Мне нужно официально установить отцовство. Сейчас этим и занимаюсь.
Яна, вторая жена Юрия, с нетерпением ждет, когда девочка переедет к ним.
— Она такая хрупкая, маленькая. Весит, как пушинка. После того, как была сделана та запись, мы с Юрой забрали малышку себе. Я ее обняла, а она назвала меня мамой. Спала девочка со мной в обнимку, не отпускала от себя всю ночь. Чувствуется, как ей не хватает любви. А на утро за ней приехала мать. Юра был вынужден отдать дочь, ведь по документам он ребенку никто.
РЕБЕНКА ЗАБРАЛИ У МАМЫ.
Тем временем, правоохранители начали проверку после того, как в интернет попали жестокие кадры.
— Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении ребенка в Ростовской области, — прокомментировали в пресс-службе Следственного управления следственного комитета по Ростовской области.
Известно, что на время проверки малышку забрали у мамы и поместили в социально-реабилитационный центр для детей.
В пресс-службе прокуратуры по Ростовской области сообщили, что организована проверка, в том числе полноты выполнения матерью девочки своих обязанностей.
— А также реализации полномочий органами системы профилактики. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры, — добавили в надзорном ведомстве.