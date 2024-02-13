Шестерых мужчин осудили за незаконную торговлю алкоголем в Ростовской области

В Ростовской области осудили шестерых участников преступной группы, промышлявших незаконной торговлей алкоголем. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.
По данным следствия, мужчины продавали товар по всей области, в частности, в Ростове-на-Дону. Известно, что во время обыска у них нашли и изъяли автоматическую линию по розливу, 7443 единицы контрафакта и 5640 литров фармацевтического спирта на сумму в 1,8 млн рублей.
— Приговоры задержанным вынесли в конце декабря 2023 года в Аксайском районном суде. Сроки назначили по трем уголовным статьям, связанным с незаконным сбытом продукции в крупном размере, — прокомментировали в УФСБ.
Четыре человека получили по 3 и 4 года колонии общего режима. Одному из мужчин утвердили наказание в 5 лет колонии общего режима, еще один осужденный проведет тот же срок, но в колонии строгого режима.