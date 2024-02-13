Шестерых мужчин осудили за незаконную торговлю алкоголем в Ростовской области

По данным следствия, мужчины продавали товар по всей области, в частности, в Ростове-на-Дону. Известно, что во время обыска у них нашли и изъяли автоматическую линию по розливу, 7443 единицы контрафакта и 5640 литров фармацевтического спирта на сумму в 1,8 млн рублей.