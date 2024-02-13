Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина

«С глубокой скорбью узнал о кончине Героя Советского Союза генерал-полковника Востротина Валерия Александровича. На протяжении всех лет военной службы и далее на ответственных постах в органах государственной власти Валерий Александрович проявил себя настоящим профессионалом и патриотом Родины. За десятилетие нашей совместной работы в МЧС России Валерий Востротин всегда отличался принципиальностью, порядочностью и надежностью. Наша дружба с тех пор не прерывалась ни на один день», — приводит слова Шойгу пресс-служба Минобороны РФ.
Глава российского военного ведомства отметил, что «богатый жизненный опыт Валерия Александровича, высокая ответственность за судьбу страны, внимательное отношение к людям, снискали ему глубокое уважение среди коллег, товарищей и подчиненных, среди всех, кто его знал и работал вместе с ним».
«Валерий Александрович внес значительный вклад в развитие ветеранского движения. Будучи лидером “Союза десантников России”, лично способствовал решению многих важных социальных вопросов военнослужащих и членов их семей. Кончина Валерия Александровича Востротина — невосполнимая потеря для всех нас. Искренне разделяю горечь и боль утраты», — подчеркнул Шойгу.