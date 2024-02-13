Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В калининградскую школу позвонили из США и сообщили о бомбе в здании

КАЛИНИНГРАД, 13 февраля, ФедералПресс. В калининградскую школу № 56 на улице Л. Иванихиной поступила информация о том, что неизвестный пронес в учебное заведение бомбу. Звонок с таким сообщением поступил с номера из США, заявили в правительстве Калининградской области.

«Проводятся проверочные мероприятия. На текущий момент угроза не подтверждается», — отметил глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

В мэрии Калининграда подчеркнули, что занятия проводили в штатном режиме — эвакуации не было, так как в школе две линии охраны и неизвестные не могли попасть в здание.

Полиция проверила здание школы, подозрительных предметов не обнаружено.

Ранее «ФедералПресс» писал, что очевидцы сообщили об эвакуации гимназии и торгового центра в Нижневартовске.