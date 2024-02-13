В Новосибирске опознали убитую 5-летнюю девочку

Женщина пропала вместе с ребенком после покупки автомобиля. Подозреваемый в убийстве — 31-летний боец ММА таджикского происхождения Фарход Р. По версии следствия, мужчина знал, что Ольга получила наследство. В частности, он помогал женщине с покупкой машины за 1,5 млн рублей. Мужчина успел выехать за пределы России. Его задержали в Казахстане.