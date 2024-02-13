Мосгорсуд оставил в СИЗО Блиновскую

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, решение суда первой инстанции вступило в силу.
«Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы признать законным, апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения», — говорится в решении апелляционной инстанции.
В жалобе адвокат блогера просила Мосгорсуд отменить постановление Замоскворецкого суда и отказать следователю в изменении Блиновской меры пересечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Блиновская останется в СИЗО минимум до 26 апреля.