Мосгорсуд оставил в СИЗО Блиновскую

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу представителя защиты блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов, а также в неправомерном обороте средств платежей, на решение Замоскворецкого суда Москвы об ужесточении меры пресечения за нарушение установленных ранее ограничений в рамках избранного ей домашнего ареста.