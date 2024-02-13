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Мосгорсуд оставил в СИЗО Блиновскую

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу представителя защиты блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов, а также в неправомерном обороте средств платежей, на решение Замоскворецкого суда Москвы об ужесточении меры пресечения за нарушение установленных ранее ограничений в рамках избранного ей домашнего ареста.
Источник: РИА "Новости"

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, решение суда первой инстанции вступило в силу.

«Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы признать законным, апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения», — говорится в решении апелляционной инстанции.

В жалобе адвокат блогера просила Мосгорсуд отменить постановление Замоскворецкого суда и отказать следователю в изменении Блиновской меры пересечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Блиновская останется в СИЗО минимум до 26 апреля.