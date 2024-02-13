Пять человек погибли в ДТП с участием грузовых автомобилей на перевале «Камчик» — видео

Водитель грузового автомобиля DAF, загруженного легковыми автомобилями, К. Й., 1983 г. р., не справился с управлением на опасном повороте, врезался в барьер, разделяющий направления движения, и столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu, которым управлял Ж. А., 1992 г. р.