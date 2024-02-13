Пять человек погибли в ДТП с участием грузовых автомобилей на перевале «Камчик» — видео

По данным пресс-службы СБДД МВД, ДТП произошло 11 февраля в 23:40 на 222-м километре международной автодороги А-373, проходящей через перевал «Камчик».
Водитель грузового автомобиля DAF, загруженного легковыми автомобилями, К. Й., 1983 г. р., не справился с управлением на опасном повороте, врезался в барьер, разделяющий направления движения, и столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu, которым управлял Ж. А., 1992 г. р.
В результате два водителя и три пассажира погибли на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 статьи 266 УК РУз, ведется следствие.
Отмечается также, что в результате аварии несколько легковых автомобилей, которые были загружены на автомобиль DAF, упали. Позже были проведены работы по подъему упавших автомобилей с помощью спецтехники.