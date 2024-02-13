В СВО погиб 36-летний боец Алексей Бубнов из Пермского края

Боец Алексей Бубнов из Пермского края погиб в СВО в возрасте 36 лет, сообщает администрация Соликамского округа.
Жизнь военнослужащего оборвалась во время исполнения воинского долга в зоне спецоперации. Алексей Бубнов родился 17 декабря 1987 года. Он будет похоронен в Соликамске 14 февраля. Прощание состоится в ДК завода «Урал».
«Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении властей, объявивших о гибели военнослужащего.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru сообщал о гибели на СВО военнослужащего Вадима Шишигина. Уроженец Чердынского округа погиб в боях на территории ДНР.