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В СВО погиб 36-летний боец Алексей Бубнов из Пермского края

Его похоронят 14 февраля в Соликамске.

Боец Алексей Бубнов из Пермского края погиб в СВО в возрасте 36 лет, сообщает администрация Соликамского округа.

Жизнь военнослужащего оборвалась во время исполнения воинского долга в зоне спецоперации. Алексей Бубнов родился 17 декабря 1987 года. Он будет похоронен в Соликамске 14 февраля. Прощание состоится в ДК завода «Урал».

«Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении властей, объявивших о гибели военнослужащего.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru сообщал о гибели на СВО военнослужащего Вадима Шишигина. Уроженец Чердынского округа погиб в боях на территории ДНР.