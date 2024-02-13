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Власти Ростова опровергли данные о митинге жителей аварийных домов

Уведомлений о проведении таких мероприятий не поступало.

Власти Ростова-на-Дону опровергли данные о том, что в городе будет проводиться митинг жителей аварийных домов. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации донской столицы Мария Петрова.

«Уведомлений о проведении митингов жителей аварийных домов не поступало, — пояснила она. — Соответственно, разрешений не выдавалось».

Мария Петрова также напомнила, что участие в несанкционированных публичных мероприятиях влечет административную ответственность.

Напомним, ранее стало известно, что жителям аварийного дома на улице Нариманова, где обрушился подъезд, увеличили сумму выплат.