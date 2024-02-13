Жителя Ленинградской области арестовали за расправу над попугаем

Как сообщает пресс-служба регионального Главка МВД, мужчину доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности в виде ареста на 10 суток. «Также в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по факту жесткого обращения с животными», — добавляется в сообщении.