Жителя Ленинградской области арестовали за расправу над попугаем

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Житель Выборгского района Ленобласти арестован на 10 суток за расправу над попугаем на глазах у детей, с заявлением об этом обратилась его бывшая супруга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
«В полицию Выборгского района Ленобласти обратилась женщина с просьбой привлечь к ответственности ее бывшего 36-летнего супруга, который 10 февраля в поселке Первомайское, в квартире на улице Ивана Чернявского, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко расправился с их домашним попугаем», — сообщает пресс-служба.
Из заявления следовало, что это было сделано на глазах детей трех и пяти лет.
Как сообщает пресс-служба регионального Главка МВД, мужчину доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности в виде ареста на 10 суток. «Также в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по факту жесткого обращения с животными», — добавляется в сообщении.