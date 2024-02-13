В Южной Корее узбекистанец получил 1,5 года тюрьмы за финансирование террористов

По данным Yonhap, гражданин Узбекистана прибыл в Южную Корею в 2017 году по трудовой визе. Предложение о финансировании терроризма он получил в Telegram.
С 2021 по 2022 год он перевел на внутренние и зарубежные счета террористов деньги и ценности почти на 3 тысяч долларов. Часть средств конвертировалась в криптовалюту.
«Независимо от суммы, существует очень высокий риск подрыва международного мира, а также национальной и общественной безопасности», — отметил представитель Центрального районного суда Сеула.
Группировка «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» была учреждена в 1999 году и является подразделением «Аль-Каиды» в Сирии. Эксперты отмечают, что в этой организации воюют в основном выходцы из Узбекистана.
Напомним, ранее уроженец Асакинского района был объявлен в международный розыск за терроризм.