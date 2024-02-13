Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж

По данным суда, обвинительный приговор в отношении двоих фигурантов был оглашен в сентябре: один из них приговорен к 16-ти, другой — к 15-ти годам лишения свободы. В октябре судебное решение принято по третьему фигуранту — он получил 13 лет, а в ноябре Верховный суд решил судьбу четвертого гражданина Украины, назначив ему 12-летний срок. Все четверо будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.