Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма оставил без изменения приговор четверым гражданам Украины за шпионаж в Крыму после апелляции. Как сообщает пресс-служба суда, приговор вступил в законную силу.
«13 февраля в Симферополе состоялось выездное судебное заседание Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, в ходе которого судом апелляционной инстанции была проверена законность трех приговоров Верховного Суда Республики Крым, которыми четверо граждан Украины осуждены за шпионаж», — сказано в сообщении.
По данным суда, обвинительный приговор в отношении двоих фигурантов был оглашен в сентябре: один из них приговорен к 16-ти, другой — к 15-ти годам лишения свободы. В октябре судебное решение принято по третьему фигуранту — он получил 13 лет, а в ноябре Верховный суд решил судьбу четвертого гражданина Украины, назначив ему 12-летний срок. Все четверо будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
«Рассмотрение уголовных дел проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дел содержали сведения, составляющие гостайну. Поводом к апелляционному рассмотрению стали жалобы осужденных и их защитников, в которых они просили об отмене приговоров и оправдании осужденных либо о смягчении наказания. По результатам апелляционного рассмотрения все судебные акты оставлены без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения», — сообщает пресс-служба Верховного суда.
Отмечается, что к этому времени приговоры вступили в законную силу.