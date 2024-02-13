Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Бил руками и бутылкой по голове: в Самаре мужчина напал на ребенка в магазине

В Самаре посетитель магазина избил ребенка бутылкой по голове.

В Самаре ребенок подвергся нападению в одном из супермаркетов Красноглинского района. Один из посетителей избил бутылкой девочку. Информация об этом появилась в соцсетях.

— Взрослый мужчина несколько раз ударил ребенка руками и бутылкой по голове. Все случилось в магазине на улице Мира 5 февраля. Заявление в полицию написано, — сообщается в одном из телеграм-каналов. К посту прилагаются фото, на которых изображены мужчина с бутылкой в руках и две девочки. На одном из кадров он замахивается на ребенка.

Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области:

— В сети распространяется видеозапись с конфликтом между жителем Самары и несовершеннолетней в одном из магазинов. Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.