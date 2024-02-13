Бил руками и бутылкой по голове: в Самаре мужчина напал на ребенка в магазине

— Взрослый мужчина несколько раз ударил ребенка руками и бутылкой по голове. Все случилось в магазине на улице Мира 5 февраля. Заявление в полицию написано, — сообщается в одном из телеграм-каналов. К посту прилагаются фото, на которых изображены мужчина с бутылкой в руках и две девочки. На одном из кадров он замахивается на ребенка.