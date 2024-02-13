В НПАТе обсудили тему высадки детей, не оплативших проезд

Генеральный директор ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс» Олег Дрига заявил, что будет принимать жесткие меры, если получит подтверждение о высадке несовершеннолетнего из транспорта без оплаты проезда. Об этом он сообщил в ходе обсуждения требований и правил, касающихся проезда детей в общественном транспорте Нижнего Новгорода.