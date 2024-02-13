В НПАТе обсудили тему высадки детей, не оплативших проезд

Генеральный директор ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс» Олег Дрига заявил, что будет принимать жесткие меры, если получит подтверждение о высадке несовершеннолетнего из транспорта без оплаты проезда. Об этом он сообщил в ходе обсуждения требований и правил, касающихся проезда детей в общественном транспорте Нижнего Новгорода.
«В основном же большинство поступающих жалоб не подтверждается», — добавил Олег Дрига.
Согласно информации, до всех перевозчиков неоднократно доводилась информация о запрете высаживать детей до 16 лет, находящихся без сопровождения взрослых. Даже если они не оплатили проезд.
Каждая жалоба по данным фактам рассматривается отдельно, при подтверждении водители и кондукторы привлекаются к ответственности. Отметим, что в некоторых случаях за оставление ребенка в опасности предусматривается и уголовная ответственность.
Специалисты в ходе совещания обратили внимание и на другую проблему. Дело в том, что перевозчики стали отмечать случаи, когда несовершеннолетние оскорбляют кондукторов и водителей, умышленно отказываясь оплачивать проезд.
Такое поведение может стать следствием привлечения их родителей к административной ответственности. Речь идет о статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Сейчас на рассмотрении правоохранительных органов находятся материалы по четырем случаям умышленной неоплаты проезда несовершеннолетними.