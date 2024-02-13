Мигранта оштрафуют после конфликта с подростками в автобусе на Бору

Иностранца оштрафуют после конфликта с подростками в автобусе на Бору Нижегородской области, сообщает ГУ МВД РФ по региону.
Инцидент произошел 1 февраля. Мигрант сел в общественном транспорте на одно сиденье с девушкой и положил ей голову на плечо. Сидевшие сзади подростки сделали ему замечание. В ответ иностранец начал угрожать им.
В итоге подростки вышли из автобуса, а зачинщик конфликта поехал дальше.
Полиция задержала подозреваемого нарушителя порядка в поселке Октябрьский 12 февраля. Им оказался 27-летний иностранец из ближнего зарубежья. В России он находится незаконно.
Иностранца задержали. В отношении него составили три административных протокола за нарушение режима въезда в страну и пребывания, а также за незаконную трудовую деятельность.
Нарушителю грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей с возможным выдворением из страны, а его работодателю — наказание от крупного штрафа до приостановление деятельности на 90 суток.
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