Минчанам назвали схему мошенничества, связанную с блокировкой номера

В сообщении говорится, что в Первомайское РУВД обратился житель Минска, который рассказал, что в мессенджере ему позвонила неизвестная. Она представилась оператором сотовой связи и сказала, что абонентский номер мужчины следует заблокировать. Это связано с тем, что от его имени другим пользователям рассылается спам. Звонившая смогла убедить минчанина установить приложение удаленного доступа на мобильный телефон, чтобы проверить его на взлом.