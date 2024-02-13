Минчанам назвали схему мошенничества, связанную с блокировкой номера

Минчанам назвали схему мошенничества, которая связана с блокировкой номера. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении говорится, что в Первомайское РУВД обратился житель Минска, который рассказал, что в мессенджере ему позвонила неизвестная. Она представилась оператором сотовой связи и сказала, что абонентский номер мужчины следует заблокировать. Это связано с тем, что от его имени другим пользователям рассылается спам. Звонившая смогла убедить минчанина установить приложение удаленного доступа на мобильный телефон, чтобы проверить его на взлом.
Позднее к разговору присоединился мужчина, который представился сотрудником безопасности банка. Он заявил про попытку списания со счета минчанина примерно 3500 рублей, а затем убедил мужчину перевести все сбережения на так называемый безопасный счет. Только переведя деньги, он понял, что стал жертвой мошенников.