Мосгорсуд оставил Блиновскую в СИЗО

В сообщении суда говорится, что апелляционная жалоба адвоката Натальи Сальниковой отклонена. Как передает корреспондент «РИА Новости», блогер участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО. В материале агентства отмечается, что Елена Блиновская, оспаривая свой арест, «расплакалась, не сдержав эмоций».
«Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей… Мое наказание в данный момент является чрезмерно строгим… Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми», — заявила она в ходе заседания. У госпожи Блиновской четверо детей, самой младшей три года.
Решение о помещении блогера в СИЗО следствие приняло после того, как в материалах дела появилась информация, что подруга Елены Блиновской — Виктория Асмолова — была в числе приглашенных гостей на новогодней вечеринке. По делу госпожа Асмолова выступает свидетелем. На сегодняшнем заседании адвокат подсудимой назвала приглашение Виктории Асмоловой на вечеринку «неумышленностью совершенного нарушения».
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что следователи планируют завершить предварительное расследование по делу Блиновской в конце февраля или в марте. Тогда следствию будут представлены результаты налоговой экспертизы.
Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 918 млн руб., а также отмывании средств в особо крупном размере. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам о неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ). Елене Блиновской грозит до 16 лет заключения. Ее муж Алексей Блиновский обвиняется в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег.