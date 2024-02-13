Мосгорсуд оставил Блиновскую в СИЗО

«Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей… Мое наказание в данный момент является чрезмерно строгим… Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми», — заявила она в ходе заседания. У госпожи Блиновской четверо детей, самой младшей три года.